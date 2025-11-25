Macron: Trupe franceze, britanice și turce ar putea fi desfășurate în Ucraina după semnarea păcii

Trupe franceze, britanice sau turce ar putea fi desfășurate în Ucraina imediat după încheierea unui acord de pace, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat postului RTL.

Forțele ar face parte din „Coaliția Doritorilor” și ar opera în zone din spatele frontului, precum Kiev sau Odesa, cu rol de securizare și instruire, fiind concepute ca o garanție de securitate pentru Ucraina în perioada post-conflict.

Macron a precizat că desfășurarea nu s-ar face sub umbrela NATO, ci în cadrul unei cooperări interguvernamentale.

„Avem aproximativ 20 de țări care au spus deja ce sunt pregătite să facă, fie în aer, pe uscat sau pe mare”, a spus liderul francez.

El a menționat și posibilitatea creării unei „forțe aeriene de reasigurare”, care ar putea opera din afara Ucrainei, în coordonare cu Forțele Aeriene Ucrainene.

Coaliția condusă de Franța și Marea Britanie a fost formată la începutul anului pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei în perspectiva unui eventual acord de pace, cu obiectivul de a descuraja viitoare agresiuni ruse, notează Kyiv Independent.

Londra și Paris au coordonat discuțiile privind trimiterea unei forțe internaționale care să sprijine armata ucraineană, să asigure stabilitatea în regiunile vestice și să ofere sprijin aerian și naval.

Un oficial turc citat de Reuters în august nu a exclus participarea Ankarei, dar a subliniat că orice misiune de menținere a păcii ar necesita oîncetare a focului și un mandat clar.

Turcia, deși membră NATO și parte a coaliției, a încercat să mențină un rol de mediator între Kiev și Moscova.

Rusia a respins în repetate rânduri prezența trupelor NATO pe teritoriul ucrainean ca parte a unui acord de pace.