Emmanuel Macron: „Pacea pe care și-o dorește toată lumea nu poate veni în orice termeni”

Președintele francez Emmanuel Macron respinge categoric termenii planului de pace dintre Washington și Ucraina și spune că pacea pe care o dorește toată lumea nu poate veni în orice fel de termeni, relatează Politico.

În accepțiunea acestuia, europenii trebuie să fie mai stăpâni pe sine și să decidă ei singuri cum să folosească activele rusești înghețate.

Opiniile au fost exprimate în cadrul unui interviu acordat radioului public francez.

„Europenii decid singuri în privința activelor rusești”

Un plan de pace în 28 de puncte, propus, săptămâna trecută de Statele Unite, include folosirea activelor rusești, deținute în Belgia, pentru eforturile (conduse de americani în Ucraina) de reconstrucție a țării, după ce se va conveni asupra unui armistițiu.

Sugestia vine în contrasens cu dorința europenilor de a mobiliza 140 de miliarde de euro din aceste active pentru a finanța războiul din Ucraina.

„Europenii sunt singurii – pentru că este în planul SUA – care pot decide ce vor face cu activele rusești înghețate, deținute de ei”, a declarat Macron la postul de radio francez RTL.

O capitulare este exclusă

Președintele francez laudă Washingtonul pentru demersurile în direcția păcii, dar nu poate accepta o capitulare.

El a spus că planul de pace a fost perceput în Europa ca reflectând în mare parte interesele rusești, care conține „elemente ce trebuie îmbunătățite”.

Macron le-a cerut europenilor să nu dea „semne de slăbiciune” care ar putea să încurajeze Rusia în „confruntarea sa strategică” cu Europa.

Informații de context

În propunerea inițială de armistițiu a SUA se preciza obligația Kievului de a ceda fâșii de teritoriu Moscovei, de a abandona speranța ca Ucraina să intre vreodată în NATO și de a reduce numărul soldaților armatei sale de la 1.000.000 la 600.000.

Discuțiile de la Geneva la care au luat parte SUA, Ucraina și partenerii europeni au stârnit speranța în Europa că președintele american ar putea asculta preocupările lor.

„Întreaga dezbatere de la Geneva din ultimele zile s-a concentrat pe argumentarea împotriva limitării forțelor ucrainene”, a declarat Macron.

„Nu trebuie să impunem nicio limită, prima garanție de securitate pentru ucraineni și pentru noi este această armată robustă”, a spus el.

Marți, Macron va găzdui o convorbire video cu „coaliția celor dispuși”, un grup de țări care susțin Ucraina, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.