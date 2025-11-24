Macron ar urma să introducă serviciul militar voluntar în Franța, pe fondul amenințării Rusiei

Președintele Emmanuel Macron ar urma să anunțe introducerea serviciului militar voluntar în Franța, proiectul fiind discutat de mai multe luni, potrivit AFP.

Răspuns la „amenințarea constantă” din partea Rusiei

„În lumea în care trăim, într-o lume a incertitudinii și a tensiunilor crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranță, trebuie să îi descurajăm pe alții să invadeze (…) Franța trebuie să rămână o țară puternică, cu o armată puternică, dar și cu capacitatea de acțiune colectivă”, a declarat sâmbătă președintele francez, în marja summitului G20 din Africa de Sud.

„Mulți vecini din Europa sunt în proces de restabilire a serviciului militar obligatoriu”, a spus generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major, la postul France 5, adăugând că acesta este unul dintre „elementele care trebuie analizate și în țara noastră”.

Potrivit informațiilor, Macron a prezentat ideea serviciului voluntar pe 13 iulie, în fața unor ofițeri de rang înalt. Într-o Europă „aflată sub amenințare”, din cauza „amenințării constante” din partea Rusiei, „avem nevoie de o națiune capabilă să rămână fermă și să se mobilizeze”, a spus președintele Franței.

„Nu au fost luate încă decizii”, a declarat pentru AFP o sursă familiară cu situația.

Până la 50.000 de tineri pe an

Potrivit mai multor surse, diferite scenarii prevăd recrutarea a între 10.000 și 50.000 de persoane anual.

Durata propusă pentru acest serviciu voluntar ar fi de 10 luni, iar remunerația de câteva sute de euro, scriu mai multe publicații din Franța.

Forțele armate franceze au în prezent aproximativ 200.000 de militari activi și 47.000 de rezerviști, iar planurile prevăd creșterea lor la 210.000 și, respectiv, 80.000 până în 2030.

Franța a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 1997, în timpul mandatului președintelui Jacques Chirac.