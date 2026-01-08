Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Macron a anunțat că Franța se opune acordului UE-Mercosur

Președintele Macron a anunțat că Franța se opune acordului UE-Mercosur

Franța va respinge acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările din blocul sud-american Mercosur la votul programat vineri, informează Politico.
Președintele Macron a anunțat că Franța se opune acordului UE-Mercosur
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 21:16, Știri externe

„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Franța susține comerțul internațional, dar acordul UE-Mercosur este un acord depășit, negociat mult prea mult timp pe fundații învechite. Deși diversificarea comerțului este necesară, beneficiile economice ale acordului UE-Mercosur vor fi limitate pentru creșterea economică franceză și europeană”, se arată în mesajul publicat joi de liderul de la Palatul Élysée. 

Macron a subliniat că opoziția Franței nu se oprește odată cu votul și a afirmat că va continua să lupte pentru implementarea „completă și concretă” a angajamentelor obținute din partea Comisiei Europene, în special pentru protejarea fermierilor francezi. 

Franța, alături de Polonia, s-a numărat printre cei mai vocali opozanți ai acordului UE–Mercosur, însă nu dispune de suficiente voturi pentru a-l bloca. 

În plus, fermierii francezi au protestat joi la Paris acordul UE-Mercosur. Protestul are loc la câteva zile după ce Comisia Europeană a propus punerea la dispoziția fermierilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE și a acceptat să reducă taxele de import pentru unele îngrășăminte, în încercarea de a câștiga sprijinul țărilor care ezită să susțină Mercosur. 

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren! Imagini inedite cu Yontama
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor