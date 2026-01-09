POLITICO: Eșecul Franței de a opri Mercosur îl va afecta pe Emmanuel Macron pentru totdeauna

Incapacitatea Franței de a opri acordul comercial UE-Mercosur de vineri creează o situație dificilă pentru președintele Emmanuel Macron, relatează POLITICO.

Adoptarea acordului le oferă partidelor de opoziție ocazia să-l critice pe tot parcursul mandatului său.

Opoziția față de acord, concentrată pe vulnerabilitatea fermierilor francezi la importurile din America de Sud, unește politicieni din întreg spectrul politic, care caută acum un vinovat.

Eșecul lui Emmanuel Macron de vineri reflectă slăbirea poziției Franței în Uniunea Europeană, o țară cunoscută anterior pentru influența și dreptul său de veto.

Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale și favorit pentru președinția din 2027, a acuzat că Macron este „un ipocrit pretinzând că se opune acordului” și că „trădează fermierii francezi” prin lipsa de acțiune.

Jordan Bardella a anunțat că partidul său va depune o moțiune de neîncredere împotriva guvernului actual.

Partidul de extremă stângă France Unbowed a depus propria moțiune vineri dimineață. Mathilde Panot a afirmat că Franța a fost „umilită” la Bruxelles, odată cu acest acord.

Deși e puțin probabil ca moțiunile să reușească, dezbaterile parlamentare vor aminti publicului că Emmanuel Macron nu a putut să împiedice acordul.

Partidele centriste cer guvernului din Franța să facă mai mult pentru a proteja interesele franceze, fără a risca înlăturarea executivului.

Liderii Les Républicains și Partidului Socialist au cerut guvernului să ducă lupta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Am abdicat, am abandonat suveranitatea noastră alimentară.”, a declarat Bruno Retailleau.

Fermierii francezi au protestat joi la Paris, blocând Arcul de Triumf și Adunarea Națională cu tractoarele lor, pentru a crește lupta împotriva acordului.

Ei s-au confruntat cu președinta Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, și cu ministrul Agriculturii, Annie Genevard. Un afiș spunea că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „ne ia cu adevărat de idioți”.

Frédéric-Pierre Vos, parlamentar al Adunării Naționale din nordul Franței, a criticat acordul Mercosur drept „un sacrificiu al agriculturii franceze pentru a salva industria auto germană”.

Macron, vizat de critici

În acest moment, Emmanuel Macron se află într-o poziție delicată, încercând să se opună acordului și să apere în același timp concesiile obținute. Pe X, el a scris că luptă pentru „suveranitatea agricolă” și a salutat promisiunile Comisiei Europene de a crește bugetul PAC.