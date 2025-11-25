Trump: Cred că ne apropiem foarte mult de un acord privind Ucraina

Donald Trump a făcut declarațiile din Grădina de Trandafiri a Casei Albe în timpul ceremoniei de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței.

„Nu este ușor, dar cred că vom ajunge acolo. Cred că ne apropiem foarte mult de un acord pe care îl vom afla… Cred că facem progrese”, a declarat Donald Trump recent, referindu-se la războiul din Ucraina, potrivit Sky News.

De asemenea, liderul american a reluat afirmațiile despre încheierea mai multor războaie și despre faptul că oprirea conflictului din Ucraina trebuia să fie mai ușoară.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este „gata să avanseze cu cadrul acordului de pace”, potrivit unui raport analizat de Reuters. Se pare că el dorește să discute punctele sensibile ale acordului de pace cu Trump. De asemenea, Zelenski cere ca liderii europeni să participe la întâlnire.

În paralel, au loc discuții între ruși și americani la Abu Dhabi, confirmă sursele. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și delegația sa negociază cu rușii și există optimism pentru următorul pas, susține un oficial american.

Oficialii ucraineni au declarat americanii că au fost de acord să semneze planul de pace revizuit, dar Rusia nu a răspuns încă nimic, a mai transmis sursa.

Driscoll a fost principalul oficial al Casei Albe care i-a prezentat lui Volodimir Zelenski prima formă a planului de pace al SUA în 28 de puncte. Discuția a avut loc săptămâna trecută la Kiev.

Toată lumea așteaptă răspunsul rușilor

Înainte de consulta forma documentului acceptată de ucraineni, Moscova a declarat că ar putea respinge planul de pace dacă nu satisface cerințele cheie ale președintelui rus Vladimir Putin.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că se așteaptă ca americanii să respecte cerințele formulate de Putin la summitul din Alaska,.

„Pentru că, dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse, pe baza înțelegerilor cheie conținute în acesta, atunci, desigur, ne vom afla într-o situație fundamental diferită”, a spus Lavrov.