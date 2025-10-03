O dronă ucraineană FPV doboară un elicopter rusesc Mi-8 în Donbas

Forțele ucrainene au anunțat pe 29 septembrie că o dronă FPV (first-person-view) a reușit să doboare un elicopter rusesc Mi-8 în regiunea Donețk, în apropiere de satul Kotliarivka.

Conform Kyiv Independent, operațiunea a fost realizată de piloții Brigăzii 59 a Forțelor de Sisteme Fără Pilot, care au precizat că lovitura a fost posibilă datorită coordonării dintre echipele de informații și cele operative.

On Monday, the 1st Unmanned Systems Battalion of the 59th Assault Brigade, under the Ukrainian Unmanned Systems Forces, successfully downed a Russian Mi-8 “Hip” Transport Helicopter using an FPV Attack Drone behind enemy lines in the Donetsk Oblast of Russian-occupied… pic.twitter.com/IG1QqrSOCt — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025

Inițial, armata ucraineană raportase că a fost doborât un Mi-28N, însă ulterior, după verificări suplimentare, a corectat informația, confirmând că aparatul distrus era un Mi-8 de transport.

Kotliarivka se află în teritoriul ocupat de trupele ruse, în estul regiunii Donețk, la aproximativ 20 de kilometri de localitatea Mezhova, din regiunea Dnipropetrovsk.

„Oricine zboară aici să arunce o privire trebuie să fie pregătit. Pentru viitor, nu ne aduceți surprize din aer, pentru că vă va costa scump”, a transmis brigada într-un comunicat.

Mi-8 este un elicopter bimotor proiectat în Uniunea Sovietică în anii ’60, utilizat atât pentru transport și sprijin de luptă, cât și pentru misiuni umanitare.

Aparatul rămâne unul dintre cele mai răspândite și versatile elicoptere din lume.