O dronă ucraineană FPV doboară un elicopter rusesc Mi-8 în Donbas

Un elicopter rusesc de tip Mi-8 a fost distrus de o dronă FPV a forțelor ucrainene în apropierea localității Kotliarivka, din regiunea Donețk, a anunțat comandantul trupelor de sisteme fără pilot, Robert „Madyar” Brovdi.
Sursa foto: X/@sentdefender
03 oct. 2025, 18:55, Știri externe

Forțele ucrainene au anunțat pe 29 septembrie că o dronă FPV (first-person-view) a reușit să doboare un elicopter rusesc Mi-8 în regiunea Donețk, în apropiere de satul Kotliarivka.

Conform Kyiv Independent, operațiunea a fost realizată de piloții Brigăzii 59 a Forțelor de Sisteme Fără Pilot, care au precizat că lovitura a fost posibilă datorită coordonării dintre echipele de informații și cele operative.

Inițial, armata ucraineană raportase că a fost doborât un Mi-28N, însă ulterior, după verificări suplimentare, a corectat informația, confirmând că aparatul distrus era un Mi-8 de transport.

Kotliarivka se află în teritoriul ocupat de trupele ruse, în estul regiunii Donețk, la aproximativ 20 de kilometri de localitatea Mezhova, din regiunea Dnipropetrovsk.

„Oricine zboară aici să arunce o privire trebuie să fie pregătit. Pentru viitor, nu ne aduceți surprize din aer, pentru că vă va costa scump”, a transmis brigada într-un comunicat.

Mi-8 este un elicopter bimotor proiectat în Uniunea Sovietică în anii ’60, utilizat atât pentru transport și sprijin de luptă, cât și pentru misiuni umanitare.

Aparatul rămâne unul dintre cele mai răspândite și versatile elicoptere din lume.