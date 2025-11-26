Kaja Kallas: Putin nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă

În urma videoconferinței cu miniștrii de externe ai statelor membre, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să continue atât sprijinul acordat Ucrainei, cât și presiunea asupra Rusiei.

Ea a menționat că oficialii europeni au salutat inițiativa Statelor Unite de a accelera eforturile diplomatice pentru încetarea conflictului, însă a subliniat că modul în care se încheie războiul este la fel de important ca încheierea lui.

„Cu toții dorim ca războiul să se termine, dar cum se termină contează. Trebuie să ținem minte că există un agresor și o victimă. Un armistițiu complet și necondiționat este primul pas, însă în acest moment nu vedem niciun semn că Rusia ar fi pregătită pentru așa ceva”, a afirmat Kallas.

Ea a explicat că Moscova nu reduce operațiunile militare, ci dimpotrivă, le intensifică. „Trebuie să trecem de la situația în care Rusia doar pretinde că negociază, la una în care Rusia este obligată să negocieze. Ne apropiem de acest punct”, a spus oficialul european, citând atât efectele sancțiunilor asupra economiei ruse, cât și dificultățile de pe front.

Kallas a avertizat că președintele rus Vladimir Putin „nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă, așa că va încerca să le obțină la masa negocierilor”, insistând asupra importanței menținerii unei poziții ferme din partea UE.