Kaja Kallas: Capacitatea UE de a face presiuni asupra Chinei în privința Ucrainei este limitată

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a spus că Uniunea Europeană dispune de o capacitate limitată de a influența poziția Chinei în legătură cu războiul din Ucraina.

La un eveniment Bloomberg, Kaja Kallas a spus că relațiile economice foarte strânse dintre Beijing și blocul comunitar pot permite Chinei să „cauzeze daune” statelor europene ca reacție la eventuale sancțiuni.

Kallas a mai declarat că „China acționează foarte inteligent, sporindu-și influența geopolitică”.

Înaintea acestor declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a spus că China dorește oprirea crizei din Ucraina și vrea să adopte un rol constructiv în susținerea unei soluții.

Guo Jiakun a spus că Beijingul păstrează o abordare constantă față de conflict, „bazată pe esența problemei în sine, aderând la principiile echității și obiectivității”.