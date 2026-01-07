Rusia și China nu trebuie să preia controlul Arcticii, spune un profesor de la UBB

Odată cu schimbările climatice și competiția acerbă dintre marile puteri, Arctica ar putea deveni una dintre cele mai sensibile zone strategice ale lumii. „Oceanul Arctic se dezgheață parțial și treptat, permițând o legătură navală mai rapidă între Orient și Occident decât rutele care ocolesc India, Peninsula Arabă sau Africa”, a explicat profesorul universitar Adrian Papahagi, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Privită „dinspre Polul Nord”, Groenlanda și Alaska capătă o importanță strategică majoră. „Se vede un ocean care de o parte are SUA, Canada și Groenlanda, iar de cealaltă Rusia și statele scandinave, cu intrările străjuite de Alaska și Groenlanda”, a menționat dascălul clujean.

Rusia, avantaj militar în Arctica

Papahagi spune că Rusia are deja un avantaj militar consistent în zonă. „În acest moment, rușii au o puzderie de baze militare la Oceanul Arctic”, afirmă profesorul, subliniind că Washingtonul nu își poate permite pierderea controlului asupra viitoarei rute maritime.

„SUA nu poate permite ca rușii și chinezii să controleze această viitoare cale de acces. Nu văd cum s-ar putea alinia interesele americane și cele rusești”.

Miza: ieșirile din Arctica

În acest context, declarațiile controversate ale fostului președinte american Donald Trump privind Groenlanda și Canada nu ar trebui privite superficial, atrage atenția profesorul UBB: „Prin Alaska și Groenlanda, SUA ar avea controlul intrării și ieșirii din Oceanul Arctic”.

Analiza schițează și posibilele scenarii de evoluție. În opinia sa, „cel mai prost scenariu este controlul rusesc. Scenariul preferabil este un control american”. Iar „scenariul optim pentru europeni este controlul ieșirilor prin Islanda, Groenlanda, Danemarca și Norvegia”.

„Ideal este ca SUA și statele europene să fie în bună înțelegere”, notează cadrul didactic de la universitatea clujeană.