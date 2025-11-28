Franța anunță controale pe mare pentru oprirea „bărcilor taxi” folosite în migrația ilegală

Decizia vine în contextul creșterii numărului de încercări de traversare ilegală a Canalului Mânecii către Regatul Unit și a presiunilor politice tot mai mari asupra autorităților de pe ambele maluri ale Canalului.

Noile controale ale bărcilor în Franța urmăresc combaterea rețelelor de traficanți care folosesc metode tot mai periculoase, scrie Sky News.

Metoda „taxi-boat” se extinde

Potrivit poliției maritime, traficanții trimit bărci pneumatice fragile, de 8–10 metri lungime, din puncte aflate la distanță de zonele tradiționale de pornire. Aceștia navighează apoi paralel cu țărmul și colectează migranți din mai multe locații, uneori direct din apă, în „condiții tot mai haotice”.

Noile controale taxi boat Franta sunt concepute pentru a interveni înainte ca ambarcațiunile să se încarce excesiv sau să pornească spre Marea Britanie.

Reacția autorităților franceze și britanice

Poliția maritimă subliniază că aceste operațiuni nu trebuie confundate cu misiunile de salvare a vieților omenești, care rămân o prioritate. De asemenea, instituția a negat informațiile potrivit cărora ar utiliza plase pentru blocarea elicei bărcilor, precizând că această tactică „nu este luată în considerare în acest stadiu”.

Lipsa intervențiilor directe asupra bărcilor supraîncărcate a generat frustrare în rândul autorităților britanice, care au promis să „distrugă rețelele” de trafic.

Oficialii britanici afirmă că legea internațională face dificilă oprirea ambarcațiunilor odată ce acestea sunt în apă, mai ales în prezența copiilor.

Totuși, Londra susține că lucrează strâns cu Parisul pentru a permite intervenții în ape puțin adânci și pentru a întări controlul asupra fenomenului.

Deși numărul traversărilor ilegale a depășit totalul de anul trecut, acesta rămâne sub recordul din 2022. Guvernul britanic afirmă că peste 20.000 de traversări au fost prevenite în 2024 și mizează pe un nou acord cu Franța pentru întărirea controalelor și returnarea migranților.

Downing Street recunoaște însă că „nu există o soluție miraculoasă” și acuză administrațiile anterioare că nu au oferit un sistem de descurajare eficient.