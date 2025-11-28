Explozie la baza de rachete Yasnîi din Rusia. Un nor violet s-a ridicat

Martorii au relatat pentru publicația „Ural56.Ru” că, imediat după deflagrație, un nor dens de fum violet s-a ridicat deasupra zonei.

Incidentul a provocat tensiune în rândul locuitorilor, având în vedere caracterul strategic al instalației. În lipsa unor declarații oficiale, autoritățile locale au încercat să calmeze populația, precizând că nu există pericol chimic sau radiologic.

Acest eveniment ridică noi semne de întrebare privind siguranța infrastructurii militare ruse, aflată în plin proces de modernizare. Totodată, situația amplifică interesul internațional legat de această explozie baza Yasnii Rusia.

Primele ipoteze ale martorilor și lipsa reacțiilor oficiale

Potrivit ArbatMedia, martorii afirmă că explozia ar putea fi legată de un accident survenit în timpul lansării unei rachete, care s-ar fi „distrus în aer”.

Deocamdată, structurile federale nu au comentat incidentul. Serviciul unic de dispecerat a anunțat că nu se impune evacuarea populației și că valorile substanțelor nocive din aer sunt în limitele admise. Autoritățile regionale au confirmat aceeași informație. Totuși, absența unei comunicări oficiale detaliate alimentează speculațiile privind amploarea reală a incidentului și posibila legătură cu sistemele Avangard.

Pentru specialiști, această explozie baza Yasnii Rusia poate indica probleme tehnice în programul strategic rusesc.

Incidente conexe

Baza Yasnîi este una dintre cele 11 locații din Rusia capabile să lanseze rachete balistice intercontinentale, inclusiv focoase nucleare. În 2023, unitatea a început reînarmarea cu complexul Avangard, considerat de președintele Vladimir Putin drept un sistem ce „anulează” apărarea antirachetă americană.

În același timp, la cosmodromul Baikonur a avut loc un alt incident, prăbușirea cabinei de service în timpul lansării navei „Soyuz MS-28”.

Experți consultați de The Insider au avertizat că Rusia ar putea rămâne temporar fără capacitatea de a trimite oameni în spațiu. Roscosmos a transmis însă că avariile vor fi remediat rapid. Toate aceste evenimente, coroborate cu explozia baza Yasnii Rusia, ridică semne privind vulnerabilitățile din sectorul aerospațial și militar rus.