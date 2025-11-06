Războiul din Ucraina, ziua 1.352. Ucraina ar fi lovit rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia

Trump nu va participa la summitul G20

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat reporterilor miercuri faptul că nu va participa la viitorul summit al Grupului celor 20 (G20) de la Johannesburg, programat pentru 22-23 noiembrie, pe fondul criticilor sale la adresa politicilor Africii de Sud în materie de drepturile omului.

Comentariile lui Trump vin la câteva zile după ce președintele finlandez Alexander Stubb a sugerat o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summit, potrivit Kyiv Independent.

„Nu voi reprezenta țara noastră acolo. Nu ar trebui să fim acolo”, a declarat Trump reporterilor, referindu-se la locația summitului.

Ucraina ar fi lovit rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia

Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești, scrie The Kyiv Independent.

Locuitorii din zonă au raportat pagubele, postând pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri care documentează activitatea apărării aeriene din regiune.

O clădire rezidențială și mai multe case au fost avariate în atac, a raportat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, adăugând că o persoană a fost ucisă. Bocharov a confirmat că a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din districtul Krasnoarmeysky al regiunii Vologograd.