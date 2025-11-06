Prima pagină » Știri externe » Ucraina ar fi lovit rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia. Au fost lovite și mai multe clădiri rezidențiale

Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit canalelor media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent.
06 nov. 2025, Știri externe

Jurnaliștii citați susțin că nu au putut verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Locuitorii din zonă au raportat pagubele, postând pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri.

O clădire rezidențială și mai multe case au fost avariate în atac, a raportat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, adăugând că o persoană a fost ucisă. Este vorba de un bărbat de 48 de ani.

Bocharov a confirmat că a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din districtul Krasnoarmeysky al regiunii Vologograd.

Rafinăria situată la aproximativ 450 de kilometri de linia frontului joacă un rol cheie în aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse.Instalația a fost ținta unor atacuri ucrainene și, cel puțin o dată, a fost nevoită să-și oprească producția.

Între timp, în Volgorechensk, regiunea Kostroma, o centrală termică a fost zguduită de explozii în timpul atacului cu drone din regiunea Vologograd, a raportat canalul ucrainean de Telegram Exilenova+. Volgorechensk este situat la aproximativ 744 de kilometri de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 275 de kilometri nord-est de Moscova.

În Crimeea ocupată, un depozit de petrol rus a fost lovit în Bitumne, lângă Simferopol, a raportat un alt canal de Telegram.