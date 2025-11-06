Trump susține că Putin a admis că nu a reușit să „rezolve” conflictul din Ucraina și i-a cerut ajutorul

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Vladimir Putin i-a cerut să „rezolve” conflictul din Ucraina în timpul ultimului apel telefonic dintre cei doi, relatează Ukrainska Pravda.

„Am vorbit cu el (Vladimir Putin – n.r.) acum două săptămâni și mi-a spus: «Încercăm să rezolvăm conflictul de 10 ani. Nu am reușit să o facem. Trebuie să o rezolvi tu‘”, a spus Trump miercuri.

Președintele american a adăugat faptul că „a rezolvat unele dintre aceste lucruri într-o oră”, fără a specifica la ce acorduri se referea.

În același timp, el a criticat ONU, acuzând-o de inactivitate totală în rezolvarea războiului dintre Rusia și Ucraina, dar și a altor conflicte pe care, în opinia sa, le-a pus capăt odată cu revenirea sa la Casa Albă.

Ultima conversație telefonică dintre Trump și Putin a avut loc în data de 16 octombrie, în cadrul căreia președintele rus l-a avertizat pe Trump să nu furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, pentru că acest lucru ar dăuna relațiilor dintre Rusia și SUA.

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, liderul de la Kremlin i-a transmis lui Trump, în timpul acestui apel telefonic, că forțele ruse dețin „inițiativa strategică deplină” pe întreaga linie a frontului din Ucraina.