Prima pagină » Știri externe » Putin critică din nou extinderea NATO și propune un „nou sistem” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei

Putin critică din nou extinderea NATO și propune un „nou sistem” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține vineri conferința anuală de presă de sfârșit de an, un eveniment transmis în direct la televiziunea de stat și urmărit pe scară largă în Rusia și în străinătate. În conferință Putin a vorbit din nou despre extinderea NATO, o temă comună în retorica sa.
Putin critică din nou extinderea NATO și propune un „nou sistem” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei
Gabriel Negreanu
19 dec. 2025, 13:25, Știri externe

Într-un pasaj din conferință de presă, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat își dorește să trăiască în pace anul viitorși fie eliminate conflictele militare, susținând că Moscova ar prefera rezolvarea problemelor pe calea discuțiilor. În același timp, Putin a condiționat o pace durabilă, solidă și justă” de eradicarea cauzelor profunde” ale conflictului, argumentând că acestea ar trebui înlăturate pentru a preveni repetarea tensiunilor.

Liderul rus a reluat criticile față de NATO, afirmând că promisiunile potrivit cărora Alianța nu se va extinde ar fi fost ignorateși Rusia ar fi fost înșelatăprin „mai multe valuri” de extindere. În viziunea sa, acest proces ar fi adus infrastructura militară mai aproape de frontierele Rusiei, ceea ce ar genera îngrijorări legitime”.

Putin a susținut, de asemenea, ideea unui nou sistemsaucadru” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”. El a insistat Rusia nu ar cere nimic ieșit din comun”, dar solicită respectarea promisiunilor făcute de partenerii occidentali.

Chiar înainte de destrămarea URSS, unele persoane inteligente din Europa, precum social-democrații din Germania, au propus crearea unui nou cadru de securitate în Europa, nu extinderea NATO, ci crearea unui nou cadru de securitate cu participarea SUA, Europei de Est și Rusiei, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă sau pus într-o situație dificilă

Ce este noul cadru” de securitate

Putin s-a oprit fără detalieze ce ar fi acest nou cadru” de securitate European și cum ar funcționa în viziunea sa.

Totuși, Putin face cel mai probabil trimitere la o linie de gândire asociată cu social-democrații vest-germani (SPD) din perioada de „détente / Ostpolitik” (anii ’70–’80 și începutul anilor ’90): ideea securitatea Europei ar trebui organizată într-un cadruinclusiv” (cu URSS/Rusia + SUA + toate statele europene), nu prin extinderea unui bloc militar (NATO) spre Est.

Oficiali ruși au mai folosit această referință ca susțină teza existau alternative” la extinderea NATO și Occidentul ar fi ignorat aceste opțiuni. Disputa legată de „promisiunea” de neextindere este însă puternic contestată în literatura de specialitate.

Despre Serbia și sancțiuni

În aceeași intervenție, Putin a abordat și subiectul companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Gazprom Neft, afirmând că presiunea sancțiunilor ar afecta inclusiv această investiție. Potrivit lui Putin, Gazprom Neft ar fi investit „peste 3 miliarde de dolariîn NIS, pe care a descris-o drept principal contribuabil la bugetul Serbiei. El a invocat existența unui acord interguvernamental cu Serbia care ar prevedea neacceptarea oricăror restricțiiasupra entității și a exprimat așteptarea ca conducerea Serbieisă își respecte promisiunile și obligațiile”, avertizând că altfel ar fi subminată încrederea investitorilor.

Recomandarea video