Putin compară liderii UE cu „hoții”: „Furtul se face în secret... aici se face la vedere”

Vladimir Putin a criticat UE pentru intenția sa de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța Ucraina, afirmând că „furtul nu este o definiție potrivită pentru acest lucru”.

„Furtul se face în secret… aici se face la vedere”, a spus el.

UE a aprobat aseară un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei.

Totuși, mulți lideri europeni ce au stat peste 14 ore în ședința noaptea trecută au dorit să utilizeze direct activele rusești înghețate în țările UE – în valoare de aproape 200 de miliarde de euro – pentru a finanța Ucraina. Însă preocupările juridice ale Belgiei, unde se află majoritatea activelor, au determinat blocul comunitar să aprobe în schimb împrumutul.

Putin a declarat că eforturile UE de a finanța inamicul său vor avea „consecințe grave”, comparând țările implicate cu „hoți” pentru că vizează activele rusești.

„Este un furt… consecințele sunt foarte grave pentru hoți”, a spus el.

Va fi „foarte dificil” pentru țările UE care adaugă sarcini suplimentare bugetelor lor, prin împrumutul acordat Ucrainei, a adăugat Putin.

Rusia se va apăra în instanță, într-o jurisdicție care nu depinde de decizii politice, a spus Putin.

El a afirmat că Europa va trebui, mai devreme sau mai târziu, să restituie “ceea ce fură” din activele Rusiei.

Liderul rus a susținut, de asemenea, că finanțele țării sale sunt într-o stare mai bună decât cele ale Franței, în ceea ce privește datoria națională.