Euronews: Mark Rutte numește cele trei țări care se opun în prezent aderării Ucrainei la NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit, joi, cele trei țări care se opun în prezent aderării Ucrainei la Alianță.
18 dec. 2025, 17:08, Știri externe

Șeful NATO, Mark Rutte, a anunțat joi, în timpul unei conferințe de presă comune cu viceprim-ministrul și ministrul apărării al Poloniei, Wladysław Kosiniak-Kamysz, care sunt țările care se opun aderării Ucrainei la Alianță.

Potrivit Euronews, Rutte a reiterat recent că membrii alianței militare au convenit anul trecut, în cadrul unui summit, că Ucraina se află pe o „cale ireversibilă” către aderare.

„În acest moment, câțiva aliați spun că nu își vor da consimțământul și, prin urmare, nu vor acorda unanimitatea pentru aderarea Ucrainei la NATO – țări precum Ungaria, Statele Unite, Slovacia – și poate încă câteva”, a declarat Rutte, potrivit sursei citate.

Șeful NATO a fost întrebat, joi, și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, spunând că ele sunt concepute, în prezent, pe trei niveluri: forțe armate ucrainene puternice, o așa-numită forță de asigurare din partea Coaliției celor dispuși și garanții americane.

„Președintele american a declarat în august că dorește ca SUA să facă parte din aceste garanții de securitate. În prezent, se poartă discuții cu privire la ceea ce ar însemna exact acest lucru și cum ar arăta acest pachet colectiv de garanții de securitate”, a mai spus Rutte reporterilor.

O țară care dorește să adere la NATO trebuie să primească acceptul unanim al membrilor Alianței.

