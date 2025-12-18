Prima pagină » Știri externe » NATO, în alertă. Trei grăniceri ruși „au trecut ilegal granița cu Estonia” cu ajutorul unor ambarcațiuni cu pernă de aer

Estonia a acuzat că trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul NATO cu o ambarcațiune cu pernă de aer în cursul zilei de miercuri.
NATO, în alertă. Trei grăniceri ruși „au trecut ilegal granița cu Estonia” cu ajutorul unor ambarcațiuni cu pernă de aer
Diana Nunuț
18 dec. 2025, 18:00, Știri externe

Ministrul de interne al țării, Igor Taro, a declarat că gărzile de frontieră au intrat în Estonia după ce au traversat râul Narva cu nava, miercuri dimineață, în jurul orei 10.

„Astăzi, poliția și poliția de frontieră estoniană au detectat o trecere ilegală a unei linii de control temporare între Estonia și Rusia pe digul râului Narva de către trei polițiști de frontieră ai Federației Ruse”, a declarat ministerul într-un comunicat, potrivit The Independent.

Cei trei membri ai personalului rus s-au întors pe teritoriul Rusiei după aproximativ 20 de minute, potrivit autorităților estoniene.

După acest incident, Ministerul de Externe al Estoniei a anunțat că va convoca înaltul reprezentant al Rusiei după presupusa intruziune, scrie Euronews.

Incidentul vine după ce în ultimele luni, drone și avioane rusești au intrat în spațiul aerian al NATO, într-o campanie care pare a fi o provocare deliberată împotriva alianței.

De asemenea, acest incident s-a produs după ce în luna septembrie, trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, potrivit guvernului. Ministrul de externe estonian, Margus Tsakhna, a declarat că este a patra oară când Rusia încalcă spațiul aerian estonian în 2025.

Estonia este membră a NATO și a UE și are o frontieră de 294 de kilometri cu Rusia. Are o mică minoritate vorbitoare de limbă rusă.

