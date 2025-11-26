Mark Rutte exclude vetoul Rusiei privind aderarea Ucrainei la NATO

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus miercuri că Rusia nu poate opri Ucraina din drumul spre alianța NATO.

Reacția oficialului a venit după o propunere de pace prezentată de Moscova și Washington, care ar fi scos Ucraina definitiv din planul de aderare, scrie Politico.

„Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto asupra cine poate fi membru al NATO”, a spus Rutte într-un interviu pentru El País și RND. El a precizat că Tratatul de la Washington, baza alianței, „permite oricărei țări din zona euro-atlantică să adere”.

Rutte a făcut aceste declarații după anunțul legat de planul inițial de 28 de puncte, elaborat sub coordonare americană, care urmărea o încheiere a conflictului de proporții mari din Ucraina.

Documentul a fost schimbat ulterior într-o variantă de 19 puncte, cu prevederi mai puțin favorabile Moscovei. Propunerea venită din partea unor state europene a eliminat ideea interzicerii aderării Ucrainei.

Oficialul a mai declarat că are o opinie pozitivă despre președintele american Donald Trump. „Îmi place tipul”, a spus el.

Deși aliații NATO nu au emis o invitație imediată pentru Kiev, aceștia au afirmat anul trecut că parcursul Ucrainei spre NATO este „ireversibil”.

Secretarul general al alianței a admis că mai mulți „aliați… se opun în prezent aderării Ucrainei”.

Rutte a mai explicat că actuala propunere de pace, apărută după discuții la Geneva, oferă o „bază bună pentru discuții ulterioare”. Totuși, orice acord va necesita o „discuție separată, paralelă” cu NATO „pe anumite probleme”.

El a mai precizat că alianța va furniza Ucrainei arme în valoare de 5 miliarde de dolari, printr-un program al NATO în care statele europene achiziționează echipamente americane pentru Kiev „până la sfârșitul acestui an”.