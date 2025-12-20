WSJ: Condițiile puse de Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin pentru a se întâlni: „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“

Publicația The Wall Street Journal (WSJ) a dezvăluit, într-un amplu material, despre cum Steve Witkoff a ajuns să fie trimisul special al președintelui american Donald Trump privind Ucraina.

Steve Witkoff avea de câteva zile funcția de trimis special în Orientul Mijlociu atunci când a primit un mesaj de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite: Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff. Liderul de la Kremlin era atât de interesat pentru ca o astfel de întâlnire să aibă loc, încât ar fi putut lua în considerare eliberarea unui prizonier american în schimb.

Invitația venise de la Kirill Dmitriev, care l-a folosit pe Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, ca intermediar.

Totuși, întâlnirea avea loc dacă erau respectate următoarele condiții ale lui Putin: Witkoff trebuia să vină singur, fără agenți CIA, diplomați sau chiar un interpret, a declarat o persoană familiarizată cu această inițiativă pentru WSJ.

Pentru a avea loc discuții pentru stabilirea unui acord de pace privind Ucraina, Putin studiase profilurile psihologice ale oficialilor din anturajul lui Trump, inclusiv ale lui Keith Kellogg. Rapoartele agenției de informații a lui Putin subliniau faptul că fiica lui Kellogg conducea o organizație caritabilă în Ucraina – aspect care ar fi putut sugera o ostilitate în fața cererilor Rusiei în timpul viitoarelor negocieri de pace, au declarat persoane familiarizate cu documentele.

Întrucât Kellogg nu mai era pe placul său, liderul de la Kremlin s-a gândit să caute pe altcineva din cercul restrâns al lui Trump care ar fi fost mai potrivit. Așa se face că zece luni mai târziu, Kellogg a fost demis, iar Witkoff și Dmitriev, doi oameni de afaceri cu legături personale puternice cu președinții lor, au apărut în centru atenției.

Rezumatele externe ale lui Witkoff, greu de obținut

WSJ mai notează faptul că Witkoff a refuzat mai multe oferte din partea CIA pentru o informare privind Rusia. Departamentul de Stat al SUA a desemnat un grup restrâns de angajați pentru a-l sprijini pe Witkoff, dar aceștia și alți membri ai administrației au avut dificultăți în a obține rezumate ale întâlnirilor externe ale lui Witkoff. Aliații de lungă durată din Europa se simt, de asemenea, lăsați pe dinafară și se tem că Washingtonul nu îi mai susține.

„Regulile de la Moscova”

De asemenea, jurnaliștii publicației mai subliniază că numirea lui Witkoff în funcția de trimis special la Kremlin este, în parte, o manevră a lui Putin de a atrage de partea lui diplomații americani. Timp de decenii, înalții oficiali ai guvernului american care vizitau Rusia erau informați pe baza unui manual de instrucțiuni cunoscut sub numele de „Regulile de la Moscova”. Documentul prezenta numeroasele metode pe care agenții de securitate ai țării le foloseau pentru a supraveghea, a prinde în capcană, a compromite și a recruta vizitatorii americani.

Luna aceasta, Witkoff a efectuat cea de-a șasea călătorie în Rusia, în cadrul căreia a discutat cu Putin timp de cinci ore.