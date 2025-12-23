Prima pagină » Politic » Donald Trump, anunț despre progresul discuțiilor privind Rusia și Ucraina: „Merg bine”

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile dintre Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului progresează.
Foto: Mediafax/hepta
Nițu Maria
23 dec. 2025, 08:25, Politic

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, la un eveniment din Palm Beach, Florida, că discuțiile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina „merg bine”, fără a oferi alte detalii.

Întrebat despre rezultatele întâlnirilor de la Miami din acest weekend și despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale, Trump a răspuns că „Discuțiile privind Ucraina și Rusia continuă.”

„Discutăm, negocierile decurg bine”, a declarat Donald Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

Când a fost întrebat dacă încă insistă asupra termenului limită de Crăciun, Trump nu a dat din nou un răspuns explicit. El a răspuns doar: „Voi face tot ce trebuie să fac”, scrie Kyiv Independent.

Președintele american a mai declarat că „toată lumea s-a săturat de războiul ăsta”.

Deși nu a confirmat discuții trilaterale, consilierul principal al Kremlinului, Iuri Ușakov, a negat că se iau în considerare negocieri care să implice Ucraina, Rusia și Statele Unite.

În weekend, oficialii americani s-au întâlnit cu delegațiile ucraineană și rusă, în cadrul celei mai recente runde de diplomație temporară pentru oprirea conflictului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în discursul său de luni că principalii negociatori s-au întors din Miami și urmează „o informare completă asupra documentelor care au fost pregătite”.

El a mai afirmat că „s-a depus multă muncă”, mai ales pentru documentele legate de garanțiile de securitate și „cele 20 de puncte ale documentului principal”.

