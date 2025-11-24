UPDATE: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila

Din primele evaluări ale echipei de la ISC, structura blocului nu este afectată. Locatarii pot Intra să-și ia din lucruri. Scara blocului va fi păzită de un echipaj al IJJ Brăila – Grupa de Supraveghere si Intervenție Însurăței.
Potrivit ISU Brăila, incendiul a fost lichidat în jurul orei 17:26. Au ars cele 2 apartamente, cu o suprafață de aproximativ 80 mp. De asemenea, în urma incendiului, au fost afectate 2 apartamente de la etajul superior, dar și 3 operatori economici de la parterul blocului și 2 autoturisme.
Se lucrează în continuare pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului, mai transmite ISU Brăila.
Incendiul se manifestă la două apartamente.
Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoană nu necesită îngrijiri medicale până în momentul de față.
Potrivit ISU Brăila, explozia s-a produs cu puțin înainte de ora 16.
Explozia a fost urmată de incendiu în interiorul unui apartament din localitatea Însurăței, pe Șos. Brăilei.
Se deplasează mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ.