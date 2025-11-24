UPDATE: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila

UPDATE 18:55

Din primele evaluări ale echipei de la ISC, structura blocului nu este afectată. Locatarii pot Intra să-și ia din lucruri. Scara blocului va fi păzită de un echipaj al IJJ Brăila – Grupa de Supraveghere si Intervenție Însurăței.

UPDATE 18:15

Potrivit ISU Brăila, incendiul a fost lichidat în jurul orei 17:26. Au ars cele 2 apartamente, cu o suprafață de aproximativ 80 mp. De asemenea, în urma incendiului, au fost afectate 2 apartamente de la etajul superior, dar și 3 operatori economici de la parterul blocului și 2 autoturisme.

Se lucrează în continuare pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului, mai transmite ISU Brăila.

UPDATE:

Incendiul se manifestă la două apartamente.

Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoană nu necesită îngrijiri medicale până în momentul de față.

Știre inițială:

Potrivit ISU Brăila, explozia s-a produs cu puțin înainte de ora 16.

Explozia a fost urmată de incendiu în interiorul unui apartament din localitatea Însurăței, pe Șos. Brăilei.

Se deplasează mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ.