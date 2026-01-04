Explozie la o mașină în Kiev: un militar rănit, cazul tratat ca atac terorist

Un autoturism aparținând unui militar a explodat duminică dimineață, 4 ianuarie, în districtul Obolon din Kiev, incidentul fiind încadrat de autorități drept atac terorist, potrivit Parchetului orașului.

Explozia s-a produs în jurul orei 10:30, în momentul în care militarul deschidea portbagajul mașinii.

Acesta a suferit răni și a primit îngrijiri medicale, potrivit Kyiv Independent.

O femeie care se afla în apropiere nu a fost rănită.

Forțele de ordine au demarat o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele producerii exploziei.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre cauza deflagrației sau despre eventuali suspecți.

Cazul este investigat în regim de urgență, în contextul măsurilor sporite de securitate din capitala Ucrainei.