Zelenski: Discuțiile cu oficialii americani despre pace vor începe curând

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că în curând vor avea loc discuții între oficialii ucraineni și americani despre propunerile de pace.
Sursă foto: Volodymyr Zelenskyy /X
Nițu Maria
28 nov. 2025, 18:19, Politic

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri că discuțiile dintre oficialii ucraineni și cei americani referitoare la propunerile de încheiere a războiului cu Rusia vor avea loc în curând.

În mesajul video adresat publicului vineri, Zelenski a spus că înalți oficiali ucraineni reprezentând armata, ministerul de externe și serviciile de informații vor participa la discuțiile privind modul de încheiere a conflictului, care se apropie de 4 ani.

Tot vineri, Zelenski a anunțat că unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi a demisionat, la câteva ore după ce agențiile anticorupție ale Ucrainei i-au percheziționat locuința.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui, a condus delegația ucraineană în recentele discuții de la Geneva cu Statele Unite. El a anunțat că demisionează din funcție vineri.

Anunțul demisiei lui Yermak, făcut de Zelenski, complică foarte mult poziția Kievului în negocierile importante de pace cu Statele Unite.