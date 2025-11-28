Zelenski: Discuțiile cu oficialii americani despre pace vor începe curând

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri că discuțiile dintre oficialii ucraineni și cei americani referitoare la propunerile de încheiere a războiului cu Rusia vor avea loc în curând.

În mesajul video adresat publicului vineri, Zelenski a spus că înalți oficiali ucraineni reprezentând armata, ministerul de externe și serviciile de informații vor participa la discuțiile privind modul de încheiere a conflictului, care se apropie de 4 ani.

Tot vineri, Zelenski a anunțat că unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi a demisionat, la câteva ore după ce agențiile anticorupție ale Ucrainei i-au percheziționat locuința.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui, a condus delegația ucraineană în recentele discuții de la Geneva cu Statele Unite. El a anunțat că demisionează din funcție vineri.

Anunțul demisiei lui Yermak, făcut de Zelenski, complică foarte mult poziția Kievului în negocierile importante de pace cu Statele Unite.