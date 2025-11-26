Trump se va întâlni cu Putin și Zelenski dacă acordul de pace este „final”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a anunțat marți intenția de a se întâlni cu omologii săi ruși și ucraineni, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, „doar” atunci când acordul de încheiere a conflictului va fi „final sau în fazele sale finale”, scrie Baha.

Președintele SUA a reiterat că s-au înregistrat „progrese extraordinare” în negocierile pentru oprirea conflictului de lungă durată „în ultima săptămână”, explicând că planul său inițial de 28 de puncte „a fost perfecționat cu contribuții suplimentare” atât din partea Ucrainei, cât și a Rusiei.

De asemenea, Trump a dezvăluit că l-a instruit pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, să călătorească la Moscova și să se întâlnească cu președintele rus „în speranța finalizării acestui plan de pace”. Simultan, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, se va întâlni cu oficiali ucraineni în cadrul procesului diplomatic.

„Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles”, a menționat Trump.