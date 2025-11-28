Suedia a anunțat în limba rusă că familia regală a participat la un exercițiu de simulare a războiului

Autoritățile din Stockholm au dezvăluit vineri că armata a efectuat un exercițiu de simulare a războiului la care a participat și familia regală. Prin intermediul unui comunicat de presă redactat de Guvern, suedezii au mai anunțat că la exercițiu au participat numeroase oficialități.

A fost un exercițiu de amploare, primul de acest tip din ultimele decenii, și scopul a fost pregătirea țării pentru o situație de criză, conform Le Figaro. Precedentul exercițiu de asemenea amploare a avut loc în anii 90.

„Acest exercițiu a fost realizat la inițiativa guvernului. Este important să se desfășoare exerciții comune, având în vedere situația actuală de securitate. Pas cu pas și exercițiu după exercițiu, consolidăm apărarea și rezistența totală ale Suediei”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson, citat în comunicatul de presă de vineri.

Comunicatul a fost redactat în limba rusă

În comunicat se subliniază participarea regelui și a prințesei moștenitoare. Exercițiul s-a bazat pe un scenariu care implică lupte sau o stare iminentă de război.

„Aceste exerciții se concentrează pe gestionarea incidentelor și situațiilor, atât interne, cât și internaționale, care ar putea crea provocări sau tensiuni pentru Suedia, cetățenii suedezi sau interesele suedeze”, se mai arată în comunicat.

Anunțul privind exercițiul a fost făcut în limba rusă. Rusia este considerată principala amenințare la adresa Suediei, potrivit serviciilor de informații și de apărare ale țării. Stockholm și-a accelerat cheltuielile militare după declanșarea războiului din Ucraina. De asemenea, Suedia a aderat la NATO în 2024. Țara scandinavă intenționează să aloce 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) pentru apărare în următorii zece ani.