USR caută înlocuitor pentru Ministerul Apărării: listele scurte și favoriții discutați în partid

Surse politice afirmă că în interiorul USR sunt evaluate mai multe variante pentru funcția de ministru al Apărării. Printre opțiunile luate în calcul se află deputatul Bogdan Rodeanu, parlamentar USR din 2016 și vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, precum și deputatul Alexandru Dimitriu, discutat și în trecut pentru un portofoliu ministerial în actuala coaliție.

În discuții se află și Mihnea Motoc, fost ministru al Apărării în Guvernul Cioloș.

De asemenea, printre numele evaluate se află senatorul Sorin Șipoș, membru în comisia de control al SIE, precum și senatorul Nicu Fălcoi, membru al Comisiei pentru Apărare.

Până la numirea unui nou ministru, premierul Ilie Bolojan a anunțat că îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, pentru a prelua interimatul la Ministerul Apărării.

Moșteanu a demisionat: „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat astăzi demisia din funcție, printr-o postare pe rețelele de socializare. Acesta afirmă că își asumă pasul făcut din respect față de Armata Română și pentru a nu afecta, prin controversele legate de trecutul său, actul de guvernare într-un context de securitate extrem de complicat pentru România și Europa.

Moșteanu a precizat că a avut discuții cu președintele României, cu premierul, cu președintele partidului și cu mai mulți colegi din USR, cărora le-a mulțumit pentru susținere și încredere. „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a subliniat el.