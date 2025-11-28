Bolojan îl propune pe Radu Miruță ca interimar la Apărare

Premierul Ilie Bolojan susține că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.

„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan.

Acesta anunță că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ionuț Moșteanu și-a dat vineri demisia în urma scandalului izbucnit pe tema CV-ului.