Reacția lui George Simion după demisia ministrului Ionuț Moșteanu

„Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Președintele AUR a solicitat ieri demisia ministrului Apărării și a spus că acesta „a mințit în acte oficiale ale statului român” în legătură cu studiile sale.

„USR, partid care s-a lansat cu lozinca «fără penali» și «oameni competenți», își dă astăzi arama pe față: niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce și nici experiența necesară pentru acel portofoliu. Avem un guvern care predică meritocrația, dar livrează românilor miniștri cu facultăți inventate în CV, diplome întârziate și zero credibilitate”, a mai afirmat Simion ieri.

Scandalul CV-ului lui Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu și-a anunțat vineri demisia din funcție, printr-o postare pe Facebook, în care afirmă că face acest pas „cu asumare și respect față de Armata Română”.

Moșteanu a precizat că a discutat decizia cu președintele României, cu premierul, cu președintele USR și cu colegi din partid. „Le mulțumesc pentru susținere și încredere”, a scris acesta.

O anchetă publicată de Libertatea a prezentat detalii despre CV-urile ministrului Apărării din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani.

După ce a devenit parlamentar, în versiunile ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a menționat că a fost student la o altă universitate privată, Universitatea Bioterra, între 1996 și 1999, finalizând studiile abia în 2015.