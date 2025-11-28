Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR

Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR

Într-o mișcare ce semnalează o nouă etapă pentru Alianța pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu a fost desemnat noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC). Rezultatul a fost stabilit în urma unui scrutin intern, desfășurat online între 24 și 27 noiembrie 2025, iar numirea sa este considerată un demers strategic menit să întărească unitatea și mesajul politic al formațiunii.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO
Victor Dan Stephanovici
28 nov. 2025, 12:43, Politic

Membrii partidului și-au exprimat votul prin intermediul platformei digitale a formațiunii. Aici, Petrișor Peiu a obținut victoria în fața unor contracandidați precum Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu. Alături de el, o nouă garnitură de vicepreședinți, din care fac parte Adrian Axinia, Ramona Bruynseels și Mihai Enache, va prelua responsabilitatea coordonării activităților curente și a implementării agendei politice a partidului, se arată într-un comunicat AUR pe Facebook.

Comunicatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor

„În urma votului intern, membrii AUR au ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.
Tot acum au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.”