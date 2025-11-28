Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR

Într-o mișcare ce semnalează o nouă etapă pentru Alianța pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu a fost desemnat noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC). Rezultatul a fost stabilit în urma unui scrutin intern, desfășurat online între 24 și 27 noiembrie 2025, iar numirea sa este considerată un demers strategic menit să întărească unitatea și mesajul politic al formațiunii.