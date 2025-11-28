Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR

Membrii partidului și-au exprimat votul prin intermediul platformei digitale a formațiunii. Aici, Petrișor Peiu a obținut victoria în fața unor contracandidați precum Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu. Alături de el, o nouă garnitură de vicepreședinți, din care fac parte Adrian Axinia, Ramona Bruynseels și Mihai Enache, va prelua responsabilitatea coordonării activităților curente și a implementării agendei politice a partidului, se arată într-un comunicat AUR pe Facebook.
Comunicatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor
„În urma votului intern, membrii AUR au ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.
Tot acum au fost aleși
și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.”