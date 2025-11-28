Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte al AUR, în urma procesului intern de vot

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere al partidului, în urma procesului intern de vot desfășurat în ultimele zile prin platforma electronică a formațiunii.

Tot prin același mecanism intern au fost desemnați și noii vicepreședinți ai CNC: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului pentru 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, „locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, a transmis formațiunea politică.