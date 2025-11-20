Surse Reuters: Kellogg, trimisul special al lui Trump în Ucraina, intenționează să plece din funcție la începutul anului viitor

Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american în Ucraina, intenționează să părăsească această funcție în ianuarie 2026, au declarat surse în exclusivitate pentru Reuters.

Trimisul special al președintelui este o funcție temporară, iar persoana desemnată trebuie să fie confirmată de Senat pentru a rămâne în funcție după 360 de zile. Kellogg a indicat că luna ianuarie ar fi un moment natural pentru plecare, având în vedere legislația existentă, au declarat sursele, sub anonimat, pentru Reuters.

Keith Kellogg era considerat de diplomații europeni, inclusiv de ucraineni, ca fiind o persoană receptivă în administrația americană, care, uneori, s-a înclinat spre punctul de vedere al Moscovei cu privire la originile războiului din Ucraina.

Această informație vine și în contextul în care discuțiile privind un acord de pace între Rusia și Ucraina se află într-un impas.

Kellogg este unul dintre oficialii administrației Trump care a criticat mai vehement atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene. Printre succesele lui Kellogg se numără facilitarea eliberării a zeci de ostatici deținuți de liderul belarus Alexander Lukașenko în schimbul unei reduceri limitate a sancțiunilor.

O persoană care cunoaște decizia lui Kellogg a spus, potrivit Reuters, că acesta nu a intenționat niciodată să rămână mult timp în administrația americană.

Momentan, Casa Albă nu a venit cu o poziție oficială în legătură cu aceste informații.