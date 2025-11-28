Președintele USR reacționează la demisia ministrului Moșteanu: A fost un ministru integru, implicat și respectat

„Am un mare respect decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale”, a transmis Fritz, vineri, pe Facebook.

În mesajul său, Dominic Fritz a declarat că Moșteanu a fost un ministru „integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”.

„Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui”, a mai notat liderul USR.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat vineri demisia din funcție, printr-o postare pe rețelele de socializare. Acesta afirmă că își asumă pasul făcut din respect față de Armata Română și pentru a nu afecta, prin controversele legate de trecutul său, actul de guvernare într-un context de securitate extrem de complicat pentru România și Europa.

Scandalul CV-ului lui Ionuț Moșteanu

O anchetă publicată de Libertatea prezintă detalii despre CV-urile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

La acel moment, aceste posturi cereau studii superioare pentru a fi eligibil de poziția respectivă. În primul CV din acea perioadă apărea o diplomă de la Universitatea Athenaeum, instituție care a comunicat că Moșteanu „nu a fost niciodată student” acolo.

Documentul respectiv era singura dovadă de studii superioare prezentată atunci.

Investigația arată că, ulterior, ministrul a modificat CV-ul și a trecut studii la Bioterra, cu finalizare în 2015.