Purtător de cuvânt USR despre demisia lui Moșteanu: Decizia i-a aparținut în totalitate. Moșteanu a fost un foarte bun ministru al Apărării

„Decizia lui Ionuț Moșteanu este o decizie personală. A discutat, desigur, cu mai mulți dintre liderii partidului, dar decizia i-a aparținut în totalitate. Și aici de menționat faptulcă Ionuț Moșteanu a fost un bun, chiar foarte bun, ministru al Apărării”, a declarat Seidler, vineri la B1 TV.

Acesta a menționat realizările lui Ionuț Moșteanu în decursul mandatului său de ministru: „onuț Moșteanu a fost un bun, chiar foarte bun, ministru al apărării în aceste 5 luni de zile. Recunoscut asta și pe plan internațional, dar și intern. România se află în fața unei șanse imense. Și când spun România, mă refer atât la armata română, cât și la industria de apărare din România. Aceea de a avea la dispoziție 16 miliarde de euro în următorii ani. O negociere care a fost purtată și de Ionuț Moșteanu”.

Seidler a apărat integritatea lui Ionuț Moșteanu, declaraând: „Nu a existat niciun dubiu referitoare la integritatea lui în această poziție. Vă aduc aminte că i s-a oferit o șpagă de 1 milion de euro pe care a refuzat, a refuzat chiar să se întâlnească cu cel care dorea să îi propună această tranzacție”.

Despre CV-ul fostului ministrul, Seidler a punctat: „referitor la CV-ul Dânsului, lucrurile cred că vor fi clarificate cât de curând, dar este o chestiune ce era cunoscută și chiar discutată în spațiu public anterior zilei de ieri”.

Acesta a reacționat și la propunerea premierului Bolojan de a-l numi pe Radu Miruță, ministrul Economiei, ca interimar la Apărare: „Cred că era normal ca acest anunț să fie făcut de premierul României”.

Demisia lui Ionuț Moșteanu și scandalul CV-ului

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat vineri demisia din funcție, printr-o postare pe rețelele de socializare. Acesta afirmă că își asumă pasul făcut din respect față de Armata Română și pentru a nu afecta, prin controversele legate de trecutul său, actul de guvernare într-un context de securitate extrem de complicat pentru România și Europa.

O anchetă publicată de Libertatea prezintă detalii despre CV-urile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

La acel moment, aceste posturi cereau studii superioare pentru a fi eligibil de poziția respectivă. În primul CV din acea perioadă apărea o diplomă de la Universitatea Athenaeum, instituție care a comunicat că Moșteanu „nu a fost niciodată student” acolo.

Documentul respectiv era singura dovadă de studii superioare prezentată atunci.

Investigația arată că, ulterior, ministrul a modificat CV-ul și a trecut studii la Bioterra, cu finalizare în 2015.