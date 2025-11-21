Radu Miruță, despre reducerile cheltuielilor cu salariile în Guvern: Nu se poate ca greutatea să fie pusă doar pe umerii mediului privat

„Vom reduce, nu salariile, ci anvelopa salarială, pentru că decizia nu este să se reducă salariile ci să se scadă cheltuielile cu salariile, ceea ce înseamnă că unii oameni care nu-și găsesc activitatea la locul de muncă și care au fost duși acolo doar să ia un salariu și nu să facă treabă, trebuie să fie măsurați și să nu se mai regăsească”, a precizat Radu Miruță, ministrul Economiei, în cadrul unui interviu la B1.

Acesta a precizat că trebuie să existe un efort comun de contribuții bugetare, pentru ca mediul privat să nu suporte întreaga greutate. „Nu se poate ca greutatea pe care țara asta trebuie să o transporte, să fie dusă doar pe umerii mediului privat, cărora le-au crescut taxele. Trebuie să existe un efort comun.

Efortul acesta comun înseamnă și că administrația publică, centrală și locală trebuie să contribuie”, spune Miruță.

Acesta precizează că nu este o alegere, ci o obligație pe care aparatul central trebuie să o îndeplinească, pentru ca efortul contribuțiilor bugetare să fie unul echilibrat.

„Nu este o alegere dacă vreți sau dacă nu vreți să faceți asta, este o obligație, pentru că altfel greutatea nu se mută din punctul A în punctul B. Până acum această greutate a fost transportată de mediul privat în general, timp în care sunt destule exemple de angajați la stat – atât la nivel de guvern, cât și la nivel de primării, consilii, județene – care nu se regăsesc în banii pe care îi primesc”, a concis Miruță.