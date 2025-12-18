Prima pagină » Știrile zilei » Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcțiile de ministru al Apărării și vicepremier

Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcțiile de ministru al Apărării și vicepremier

Fostul premier PSD și actual deputat, Victor Ponta, a anunțat că i-a înștiințat pe președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan privind incompatibilitatea lui Radu Miruță, propunerea USR pentru funcțiile de ministru al Apărării și vicepremier.
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcțiile de ministru al Apărării și vicepremier
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 13:44, Politic

Victor Ponta a sesizat printr-o postare pe Facebook pe președinte și prim-ministrul privind incompatibilitatea lui Miruță cu funcțiile pentru care a fost propus. 

Fostul premier a arătat documente publicate de Agenția Națională pentru Integritate, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Ministerului Justiției, notează Gândul

Victor Ponta susține că Radu Miruță s-ar afla într-o stare de incompatibilitate legală, care ar putea „vulnerabiliza grav” activitatea Ministerului Apărării Naționale. 

În postarea sa, Ponta afirmă că ANI a stabilit în mod explicit că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate. 

deputatul a atașat și o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care ar reieși că Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în perioada în care exercita mandatul de deputat. 

De asemenea, Ponta invocă o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Radu Miruță a fost suspendat, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru incompatibilitate. 

Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară”, se mai arată în postarea publicată de Victor Ponta. 

 

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost trimis în judecată. DNA îl acuză că a primit haine de lux de peste 40.000 de euro, o reducere de 500.000 de euro, dar și două BMW-uri de 185.000 de euro
Libertatea
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor