Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcțiile de ministru al Apărării și vicepremier

Victor Ponta a sesizat printr-o postare pe Facebook pe președinte și prim-ministrul privind incompatibilitatea lui Miruță cu funcțiile pentru care a fost propus.

Fostul premier a arătat documente publicate de Agenția Națională pentru Integritate, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Ministerului Justiției, notează Gândul.

Victor Ponta susține că Radu Miruță s-ar afla într-o stare de incompatibilitate legală, care ar putea „vulnerabiliza grav” activitatea Ministerului Apărării Naționale.

În postarea sa, Ponta afirmă că ANI a stabilit în mod explicit că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate.

deputatul a atașat și o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care ar reieși că Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în perioada în care exercita mandatul de deputat.

De asemenea, Ponta invocă o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Radu Miruță a fost suspendat, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru incompatibilitate.

„Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară”, se mai arată în postarea publicată de Victor Ponta.