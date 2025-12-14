Radu Miruță: PSD face teatru, nu lipsesc multe voturi pentru 50% în Parlament fără ei

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că presiunea PSD pentru eliminarea USR din guvern are o puternică „componentă de teatru”. Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă PSD va merge până la capăt și va ieși din coaliție pentru a determina căderea cabinetului Bolojan, Miruță a răspuns că nu este convins de această variantă.

„O componentă de teatru pentru presiunea din teritoriu”

„Eu cred că e o altă componentă de teatru, din punctul meu de vedere”.

El a explicat că PSD declară la București că vrea ieșirea USR din guvern, dar „nu prea iese”.

Ministrul a adăugat că nu este convins că PSD vrea cu adevărat această ieșire din coaliție. „Pentru că nu înseamnă că dacă iese USR la guvernare, rămâne singur. Și nu înseamnă că viața e ușoară”, a declarat el.

Presiuni din teritoriu pentru posturi și funcții

Referitor la motivele presiunii din PSD, Miruță a explicat că există nemulțumiri la nivelul filialelor locale. Ministrul a descris cum liderii locali PSD vin cu solicitări de funcții pentru oamenii lor care i-au susținut în campanii electorale.

Miruță a spus că aceste cereri repetate creează tensiuni în partid, iar unii membri consideră că USR este folosit ca pretext pentru a justifica refuzul de a oferi aceste posturi. Nemulțumirile cresc treptat de la nivelul local către conducerea centrală a partidului.

Nu lipsesc multe voturi pentru 50% fără PSD

Întrebat despre posibilitatea formării unei majorități fără PSD, Miruță a răspuns că „nu lipsesc multe voturi în parlament să se ajungă la 50% fără PSD”.

El a explicat că atunci când se întâmplă o astfel de mișcare politică, „mai sunt alți oameni la coadă care vin și se mută dintr-o parte în cealaltă ca să fie lângă majoritatea politică”.

„Eu cred că și o parte din PSD nu-și dorește, ar fi dispusă să-și păstreze niște funcții pentru a oferi o majoritate”.

Nicușor Dan nu va numi un guvern PSD-AUR

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea numi un premier al unui cabinet PSD-AUR, Miruță a răspuns că nu are certitudine. „Nu pot să am certitudine decât despre mine și despre copiii mei. Știu eu ce se gândește domnul președinte? Aș crede că nu”, a declarat el.

Ministrul a explicat că președintele Nicușor Dan „respectă ce își doresc românii”. El a adăugat că românii au arătat prin vot că nu doresc această variantă.

Bolojan nu va pleca din funcție

Întrebat dacă îl vede plecând pe Bolojan din funcție și PNL să vină cu un alt premier, Miruță a răspuns: „Nu văd în acest moment această perspectivă și cred că nu e nici rezonanță în rândul populației pentru așa ceva”.

El a precizat că dacă PSD părăsește guvernarea, ar putea exista un blocaj politic, pentru că „majoritate fără PSD pe schema actuală nu se poate”. Totuși, ministrul rămâne convins că mișcările politice ar putea schimba acest echilibru.