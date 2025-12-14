Prima pagină » Politic » Radu Miruță: „Nu poți trăi doar din tăieri”

Radu Miruță: „Nu poți trăi doar din tăieri”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, susține că România nu poate ieși din criza bugetară doar prin creșterea taxelor pentru mediul privat și că sunt necesare tăieri consistente la bugetul statului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
14 dec. 2025, 20:39, Politic

Creșterea forțată a salariului minim riscă să îngenuncheze firmele mici și mijlocii, a avertizat el la Antena 3 CNN.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că România nu poate rezolva criza bugetară doar prin tăieri și că presiunea pusă exclusiv pe mediul privat este greșită. El a explicat unde ar trebui să se oprească tăierile și de ce creșterea forțată a salariului minim riscă să afecteze grav companiile mici și mijlocii.

„Trebuie să tai și de la stat, din cheltuielile statului”

„Declarația mea că nu poți să trăiești doar din a tăia este în susținerea propunerii domnului Bolojan de a tăia de la ăia care trebuie să compenseze pierderea”, a explicat Miruță. El a subliniat că nu se pot aduna banii necesari „doar punând pe umerii mediului privat. Trebuie să tai și de la stat. Și din cheltuielile statului”.

Tăieri consistente până la bugetul pe 2026

Referitor la momentul în care trebuie să se oprească tăierile, ministrul a declarat că după pachetul unu de măsuri fiscale bazat pe reduceri, „tăierea de la stat trebuie să se întâmple eu sper până la finalul acestui an sau, cel târziu, până se face bugetul anului viitor, poate în luna ianuarie, și trebuie să se întâmple consistent”.

Impozitul minim pe cifra de afaceri afectează grav companiile

Miruță a susținut că actuala formulă a impozitului minim pe cifra de afaceri afectează grav companiile. El a menționat că în coaliție se discută despre posibila reducere treptată a acestui impozit, o măsură care ar putea salva peste o treime din firmele afectate.

Creșterea salariului minim riscă să îngenuncheze IMM-urile

Ministrul Economiei a avertizat că o creștere forțată a salariului minim ar putea îngenunche firmele mici și mijlocii. El a explicat că presiunea exclusiv pe mediul privat, fără tăieri corespunzătoare la bugetul statului, nu este o soluție viabilă pentru redresarea economiei românești.

