Dominic Fritz este oficial cetățean român: A depus astăzi jurământul de credință

Update:

Dominic Fritz a devenit astăzi oficial cetățean român după ce a depus jurământul.

” Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară.

Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi.

Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă.

Mulțumesc, Timișoara, că îmi ești acasă,” a scris edilul Timișoarei într-o postare pe Facebook.

Stire inițială:

Ceremonia este programată pentru ora 12:00, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București. Prin acest gest solemn, Dominic Fritz va finaliza procesul început în vara anului 2024, după parcurgerea tuturor etapelor de verificare și aprobare prevăzute de lege. Obținerea cetățeniei devine oficială numai după depunerea jurământului în fața reprezentanților instituției, etapă obligatorie după primirea avizului favorabil.

Pe 13 noiembrie 2025, Fritz a trecut cu succes interviul de evaluare. În cadrul acestuia i-au fost adresate întrebări despre istoria, geografia și cultura României. Testul a inclus elemente precum referințe la figuri istorice, personalități și simboluri naționale. Primarul a descris întreaga experiență ca fiind una exigentă și complexă.

Proces birocratic și provocări pentru Dominic Fritz

Într-o postare pe rețelele sociale, în luna noiembrie, Fritz a salutat rezultatul pozitiv. El a subliniat faptul că acest pas îl apropie definitiv de statutul de român „cu acte în regulă”. De asemenea, el a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de mulți solicitanți. El a menționat întârzierile cauzate de numărul mare de dosare aflate în așteptare la Autoritatea pentru Cetățenie.

Pentru Dominic Fritz, cetățenia română nu este doar o formalitate administrativă. Este și o confirmare a legăturii profunde cu țara în care trăiește și lucrează de peste două decenii, pe care o consideră „acasă”. Din punct de vedere politic, acest statut îi consolidează legitimitatea atât ca primar al Timișoarei, cât și ca președinte al USR, influențând modul în care este perceput de public și de instituții.

După depunerea jurământului, Autoritatea Națională pentru Cetățenie va elibera certificatul oficial, document ce atestă dobândirea cetățeniei și include elemente de securitate menite să protejeze identitatea titularului.

Finalizarea procedurii reprezintă un moment semnificativ pentru Dominic Fritz. Totodată este și un eveniment pentru scena politică din România. Se ilustrează astfel atât complexitatea parcursului birocratic, cât și integrarea deplină într-o comunitate pe care acesta o consideră, fără rezerve, „acasă”.