Radu Miruță despre reducerile de cheltuieli: Discuția este despre a pleca niște oameni care nu își fac treaba

„Este o abordare complet greșită și foarte periculoasă, că odată dacă ai ajuns să fii salariat la stat, nu mai poți fi dat afară dacă nu-ți faci treaba. Este o interacțiune vie, ai devenit angajat, nu-ți faci treaba, pleci”, a spus Miruță, vineri, la B1.

„Măsurile care trebuiesc luate, unele dintre ele, sunt de a fi luate împotriva tocmai unor oameni care au fost puși acolo de clasa politică și lucrurile astea evident se fac anevoios”, a continuat ministrul, adăugând: „Nu sunt suficienți bani pentru cheltuielile cu salarizarea la dimensiunea actuală”.

Despre măsurile de reducere a cheltuielilor, Miruță a afirmat: „ Discuția nu este despre a micșora la salarii. Discuția este despre a pleca niște oameni care nu își fac treaba, ca din banii pe care avem pentru salarii, să-i plătim corespunzător pe cei care își fac treaba”.

Despre excepții de la eforturile de reducere a cheltuielilor, ministrul Economiei a precizat: „Avem un război la graniță. Când avem un război la graniță, e sănătos să spui că numărul celor care poate să apere trebuie să scadă? Că s-ar putea să nu ne profite nicăieri, nimănui. Dacă ar fi fost acolo un ministru de la oricare alt partid, povestea rămâne absolut aceiași”.