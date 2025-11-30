Furt de melci dintr-o fermă din Franța. Pagubă de 90.000 de euro înaintea sărbătorilor de iarnă

Atacatorii au sustras întreaga producție de melci, atât pe cei proaspeți, cât și pe cei congelați, lăsând rafturile și camerele frigorifice aproape complet goale. Incidentul a fost descris de reprezentanții fermei ca „o lovitură reală” cu doar câteva săptămâni înaintea Crăciunului și a Anului Nou – perioada în care cererea pentru delicatul produs gastronomic crește semnificativ, scrie BBC.

Hoții au acționat noaptea, tăind gardul și intrând în depozite

Conform informațiilor publicate de Franceinfo, hoții au acționat în noaptea de duminică spre luni, când au tăiat gardul de frontieră al fermei și au forțat accesul în clădirile de producție.

Deși paguba a fost descoperită imediat, plângerea la poliție a fost depusă abia câteva zile mai târziu. Ancheta este acum în desfășurare, iar autoritățile încearcă să identifice persoanele responsabile pentru furtul de melci.

Producătorul încearcă să refacă stocurile

Managerul fermei, Jean-Mathieu Dauvergne, a explicat că întreaga cantitate furată era destinată sezonului de vârf. „

Era stocul meu de final de an… Aveam exact cât ne trebuia pentru a trece prin sărbători fără probleme”, a declarat acesta.

L’Escargot Des Grands Crus furniza melci către restaurante renumite, inclusiv celebrul Les Crayères din Reims, precum și către clienți privați.

Într-un comunicat oficial, ferma și-a exprimat șocul și frustrarea.

„Acesta nu este genul de anunț pe care ne-am imaginat că îl vom scrie înainte de sărbători. Este o neînțelegere totală și o lovitură pentru întreaga echipă”. În ciuda incidentului, producătorul încearcă să reconstituie parțial stocurile pentru a-și satisface clienții în perioada festivă, deși recuperarea completă pare dificilă într-un interval atât de scurt.