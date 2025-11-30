Boala de iarnă cu vărsături. Norovirusul se răspândește rapid în SUA

Conform datelor CDC, virusul reprezintă principala cauză de gastroenterită acută, responsabilă pentru episoade severe de vărsături și diaree.

Aproximativ 2.500 de focare sunt raportate anual în SUA, ducând la circa 900 de decese, 109.000 de spitalizări și peste 21 de milioane de îmbolnăviri, scrie New York Post.

Simptomele specifice ale bolii de iarnă cu vărsături

Norovirusul provoacă simptome precum greață, vărsături, diaree și dureri abdominale, însă pot apărea și febră, dureri musculare sau dureri de cap.

Manifestările debutează la 12–48 de ore după expunere și, în mod obișnuit, dispar în 1–3 zile. Deși majoritatea pacienților se recuperează fără complicații, persoanele în vârstă, copiii mici și cei cu imunitate scăzută sunt expuși riscului de forme severe.

Cum se transmite boala de iarnă cu vărsături

Virusul se răspândește prin contact direct cu persoane infectate, suprafețe contaminate sau alimente atinse de particule virale.

Norovirusul rezistă până la două săptămâni pe suprafețe și poate fi transmis încă 14 zile după dispariția simptomelor. Focarele sunt frecvente în spitale, școli, centre de îngrijire, restaurante și evenimente cu catering.

Evoluția actuală a bolii de iarnă cu vărsături în SUA

Datele WastewaterSCAN arată o creștere de 69% a nivelurilor de norovirus în apele uzate, iar CDC confirmă o dublare a testelor pozitive în ultimele trei luni.

Deși cifrele rămân sub recordul de anul trecut, autoritățile sanitare avertizează că sezonul actual ar putea deveni unul dintre cele mai severe.

Prevenție și măsuri împotriva bolii de iarnă cu vărsături

Specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de minimum 20 de secunde, deoarece dezinfectantele obișnuite nu sunt eficiente împotriva norovirusului. Suprafețele trebuie curățate cu soluții pe bază de clor, iar alimentele — în special fructele de mare — trebuie gătite la minimum 145ºF (n.r. aprox. 63ºC). Persoanele bolnave trebuie să evite contactul cu ceilalți și manipularea alimentelor timp de cel puțin 48 de ore după ameliorarea simptomelor.