Alertă în Africa: Etiopia confirmă un focar periculos de virus Marburg

Etiopia a confirmat un focar de virus Marburg în regiunea sa sudică, a anunțat Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), după identificarea a cel puțin nouă cazuri suspecte, scrie The Guardian.

Boala cauzată de virusul Marburg (MVD) este o febră hemoragică extrem de letală, similară cu Ebola, provocând febră, sângerări severe, vărsături și diaree, cu o perioadă de incubație de până la 21 de zile.

Confirmare rapidă și măsuri de răspuns

Virusul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință al Etiopiei, în zona Jinka, după ce Africa CDC a primit primele alerte privind un posibil virus hemoragic.

Autoritățile susțin că au acționat rapid pentru a investiga și limita focarul, Africa CDC lucrând alături de oficialii sanitari etiopieni pentru a reduce riscul de răspândire regională către țările vecine.

Risc ridicat de fatalitate, opțiuni limitate de tratament

Infecțiile cu virusul Marburg au o rată a mortalității cuprinsă între 25% și 80%, iar în prezent nu există niciun vaccin aprobat sau tratament antiviral specific pentru MVD, ceea ce face esențială depistarea timpurie și tratamentul simptomatic.

Focare recente din Tanzania și Rwanda au fost controlate prin măsuri stricte de sănătate publică și tratamente axate pe rehidratare și gestionarea simptomelor.

Implicații regionale și îngrijorări la nivel global

Oficialii din sănătate avertizează că focarul din Etiopia reamintește cât de rapid pot apărea virusuri hemoragice și cât de serios pot amenința sănătatea globală, în special în regiuni cu resurse limitate și infrastructură medicală fragilă.