Ce țară din Europa a intrat deja în era post-benzină?

Piața auto din Norvegia a depășit în 2025 un prag istoric: aproape toate mașinile noi înmatriculate au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate de Federația Norvegiană a Drumurilor (OFV). Vehiculele electrice au ajuns la o cotă de 95,9% din totalul vânzărilor, iar în luna decembrie procentul a urcat la 97,6%.

Schimbarea este majoră față de situația de acum 10 ani, când mașinile electrice reprezentau mai puțin de 1% din piață. În 2025, au fost înmatriculate aproximativ 180.000 de autoturisme noi, majoritatea covârșitoare fiind electrice.

Cum au fost scoase din joc motoarele clasice

Transformarea a fost susținută de politicile fiscale aplicate consecvent în ultimii ani de autoritățile norvegiene. Deși unele facilități pentru vehiculele electrice au fost reduse, autoritățile au crescut constant taxele pentru mașinile pe benzină și motorină, făcându-le tot mai costisitoare.

„Acest lucru este adesea greșit înțeles în afara Norvegiei – nu este vorba doar de stimulente, ci și de penalizarea mașinilor cu motoare clasice”, a declarat pentru Reuters Christina Bu, directorul Asociației Norvegiene pentru Vehicule Electrice. „Mașinile cu ardere internă sunt practic scoase de pe piață prin taxe”.

Tesla și BYD

Tesla a fost cel mai mare câștigător al acestei tranziții, rămânând pentru al cincilea an consecutiv cea mai vândută marcă auto. Constructorul american a livrat în Norvegia în jur de 30.000 de mașini, într-un singur an. Recordul a fost absolut pentru un producător pe această piață, în pofida controverselor legate de pozițiile publice ale CEO-ului Elon Musk.

În același timp, producătorii chinezi și-au consolidat rapid poziția, ajungând la aproape 14% din piață. BYD a fost liderul acestui segment, vânzările sale fiind de peste două ori mai mari decât în anul anterior.

2025, finalul motoarelor clasice în Norvegia

Decizia executivului de a introduce taxe suplimentare pentru vehiculele electrice din 2026 a declanșat, spre finalul anului trecut, o cursă contra cronometru a cumpărătorilor și importatorilor. „Am redirecționat rapid către Norvegia mașini care erau destinate altor piețe, pentru a le livra înainte de termen”, a explicat Per Gunnar Berg, directorul Ford Norvegia.

Puținele mașini cu motoare termice vândute au fost, în principal, vehicule speciale, destinate serviciilor de urgență sau persoanelor cu dizabilități. Autoturismele de serie au devenit aproape exclusiv electrice, confirmând intrarea efectivă a țării în era post-benzină.