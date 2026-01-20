Aria, noua mașină electrică pe care șoferii o pot repara singuri

Mașina concept, numită „Aria” a fost inventată cu scopul de a reduce dependența de serviciile de reparații specializate, care sunt adesea mai costisitoare, în special pentru mașinile electrice, potrivit Euronews.

La noua mașină, șoferii își pot conecta telefonul printr-un cablu USB și pot identifica defecțiunile mașinii cu ajutorul unei aplicații mobile. Aplicația cuprinde un model 3D al mașinii și îi ghidează pe șoferi în a identifica piesele defecte.

„Cu aplicația de diagnosticare pe care am creat-o pentru mașina noastră, poți pur și simplu să conectezi mașina la telefonul tău folosind un cablu USB-C, iar aceasta va identifica foarte rapid că este conectată. Astfel, știm cum să o reparăm, avem toate instrumentele necesare și vom putea repune rapid mașina în funcțiune”, a declarat Marc Max Hoevenaars, student la Universitatea TU/e Eindhoven și inginer software în cadrul proiectului „Aria”.

What if your electric car didn’t need a mechanic? Built by students in the Netherlands, a new electric car is designed to be easily dismantled and repaired by its owner. https://t.co/8XRou4Ef7K — euronews (@euronews) January 20, 2026

Studenții din spatele proiectului spun că noua mașină este un răspuns la complexitatea crescândă a mașinilor electrice moderne, care necesită cunoștințe de specialitate pentru a fi reparate.

„Desigur, orice mașină poate fi reparată, dar ceea ce observăm este că există o nevoie reală de cunoștințe specializate, în special în cazul vehiculelor electrice din ziua de azi. Așadar, ceea ce încercăm să facem este să le oferim consumatorilor posibilitatea de a-și repara singuri mașinile”, a declarat Taco Olmar, directorul de proiect al echipei.

Un alt avantaj al mașinii este accesibilitatea bateriei. Spre deosebire de majoritatea mașinilor electrice, în care bateriile sunt complet integrate în șasiu, noul concept de mașină este dotat cu un sistem modular de baterii care poate fi ușor îndepărtat manual.

Bateria poate fi scoasă și repusă cu mâna. Oricine poate face asta, potrivit studenților implicați în proiectare.

La fel ca bateria, și transmisia este modulară, proiectată special pentru simplitate, dar și un acces mai ușor.

Și exteriorul mașinii este proiectat special pentru ca barele de protecție, dar și aripile să fie înlocuite rapid.