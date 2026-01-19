Germania reia subvențiile pentru mașinile electrice pentru a stimula piața

Vânzările de vehicule electrice pe cea mai mare piață auto din Europa sunt în creștere, dar progresele au fost neuniforme, iar guvernul și sectorul auto aflat în dificultate sunt dornici să accelereze această tranziție, potrivit AFP.

Guvernul anterior a anulat o schemă de subvenții anterioară în 2023 din cauza unei crize bugetare, ceea ce a dus la o prăbușire a vânzărilor de vehicule electrice, deși acestea și-au revenit în ultima vreme. Noul program „ajută mediul înconjurător, industria auto și, în special, familiile care altfel nu și-ar putea permite o mașină nouă, ecologică”, a declarat ministrul Mediului, Carsten Schneider.

Gospodăriile private cu un venit impozabil de cel mult 80.000 de euro vor fi eligibile pentru subvenții, a anunțat Schneider.

Cumpărătorii de mașini pot solicita sprijinul începând cu luna mai, care se va aplica vehiculelor electrice înmatriculate de la începutul anului 2026, a spus el.

Mașinile complet electrice sunt eligibile pentru o subvenție de cel puțin 3.000 de euro. Mașinile hibride plug-in și cele cu extensii de autonomie – în care un motor cu ardere internă mică poate încărca bateria – sunt acoperite de o subvenție de bază de 1.500 de euro.

Există subvenții suplimentare pentru familiile cu copii, precum și pentru gospodăriile cu venituri mici.

Sindicatele din Germania apreciază subvențiile

Sindicatul IG Metall, care reprezintă mulți lucrători din sectorul auto, a salutat schema ca fiind „un pas important în direcția corectă”.

Grupul industriei auto VDA a declarat că programul va „sprijini succesul e-mobilității în Germania”, deși a îndemnat la alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea infrastructurii de încărcare.

Însă grupul Environmental Action Germany și-a exprimat criticile, în special față de subvențiile pentru vehiculele hibride plug-in, despre care a spus că „nu oferă aproape niciun beneficiu climatic” față de mașinile cu motor cu ardere internă.

Producătorii auto germani, care se confruntă deja cu încetinirea vânzărilor și concurența acerbă, au nevoie disperată de creșterea vânzărilor de vehicule electrice, deoarece au investit masiv în trecerea la vehicule electrice și se confruntă, de asemenea, cu noi reguli stricte de mediu europene.

Deși Uniunea Europeană a propus în decembrie eliminarea unei interdicții planificate pentru 2035 privind vehiculele noi cu motor cu ardere internă, producătorii auto s-ar confrunta în continuare cu necesitatea de a reduce emisiile cu 90% față de nivelurile din 2021, conform celui mai recent plan al său.

După ce au scăzut în 2024, în urma încheierii ultimului program de subvenționare, vânzările de vehicule electrice din Germania și-au revenit în 2025 și au reprezentat aproape o cincime din totalul mașinilor noi vândute.