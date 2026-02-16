Este 2026 anul decisiv pentru mașinile autonome în Europa? Paradoxul vehiculelor „Made in UE”

Exemplul cel mai clar este microbuzul autonom MiCa, dezvoltată de compania estoniană Auve Tech. Vehiculul poate transporta opt pasageri și funcționează până la 20 de ore pe zi în regim self-driving, atingând viteze de 25 km/h. Microbuzull este echipat cu senzori, sisteme LiDAR, camere și software de inteligență artificială. El este capabil să detecteze obstacole, treceri de pietoni sau mașini în mișcare și să își planifice singur traseul, mai arată Euronews.

Recent, MiCa a fost testată în premieră europeană la Aeroportul Internațional Tallinn. Prototipurile au parcurs peste 2.150 km și au transportat 215 pasageri în zona hangarelor. Managerii susțin că astfel de soluții pot funcționa non-stop, reducând costurile și emisiile.

Cu toate acestea, cele mai avansate implementări nu sunt în Europa. Japonia, de exemplu, a stabilit obiective clare privind integrarea vehiculelor autonome în zeci de locații până în 2027. În unele orașe japoneze, autobuzele autonome sunt deja singura formă de transport public.

Mașinile autonome: finanțare insuficientă și reguli diferite

Reprezentanții companiei indică două obstacole majore în UE: lipsa unei strategii comune și fragmentarea legislativă. Deși există o piață unică, sectorul vehiculelor autonome funcționează practic sub 27 de regimuri de reglementare diferite.

Această situație obligă firmele să investească resurse considerabile în adaptarea la norme naționale, în loc să le direcționeze către dezvoltarea tehnologică. În comparație, China și SUA investesc masiv și oferă un cadru mai clar pentru testare și implementare.

Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare de șoferi. Astfel, vehiculele autonome ar putea oferi o soluție practică pentru transportul urban sau industrial. Dezvoltatorii susțin că tehnologia este deja matură și că datele arată un nivel de siguranță comparabil sau chiar superior celui uman în anumite condiții controlate.

Totuși, fără armonizare legislativă și investiții suplimentare, avantajul „Made in Europe” riscă să se erodeze. Potrivit unor discuții recente din Parlamentul European, anul 2026 ar putea fi decisiv pentru ca UE să își consolideze propria industrie de mobilitate autonomă. În acest sens trebuie acționat înainte ca diferența față de SUA și China să devină greu de recuperat.

Pentru susținătorii sectorului, miza nu este doar economică, ci și strategică. Vehiculele autonome fac parte din ecosistemul tehnologiilor critice, iar dezvoltarea lor în Europa ar însemna locuri de muncă, capacitate industrială și independență tehnologică.