Compania chineză BYD se pregătește să depășească Tesla la vânzările de vehicule electrice

Joi, BYD a anunțat că vânzările de mașini alimentate cu baterii au crescut anul trecut cu aproape 28%, ajungând la peste 2,25 milioane de unități, potrivit BBC.

Tesla, care urmează să își anunțe vânzările totale pentru 2025 vineri, a publicat săptămâna trecută estimările analiștilor care sugerează că a vândut aproximativ 1,65 milioane de vehicule pentru întregul an.

Firma americană s-a confruntat cu un an dificil, cu o recepție mixtă a noilor oferte, neliniște față de activitățile politice ale lui Musk și o concurență tot mai intensă din partea rivalilor chinezi.

În octombrie, Tesla a introdus versiuni mai ieftine ale celor două modele ale sale cele mai bine vândute în SUA, în încercarea de a stimula vânzările. Compania a fost criticată pentru încetineala lansării de opțiuni noi și mai accesibile pentru a rămâne competitivă.

Musk, care este deja cel mai bogat om din lume, are sarcina de a crește semnificativ vânzările și valoarea de pe piața bursieră a Tesla în următorul deceniu pentru a-și asigura un pachet salarial record. Acordul, care a fost aprobat de acționari în noiembrie, i-ar putea oferi un plată de până la 1 trilion de dolari.

Vânzările Tesla au scăzut în primele trei luni ale anului 2025, după criticile aduse rolului lui Musk în administrația președintelui american Donald Trump.

Pe lângă Tesla, interesele comerciale ale multimiliardarului includ platforma de socializare X, firma de rachete SpaceX și Boring Company, care sapă tuneluri.

Aceste angajamente, împreună cu conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (Doge) al lui Trump, i-au determinat pe unii investitori să sugereze că Musk nu se concentrează suficient pe Tesla. De atunci, Musk a promis că își va reduce „semnificativ” rolul în guvernul SUA.

Creșterea vânzărilor a încetinit

În ciuda expansiunii rapide a BYD din ultimii ani, creșterea vânzărilor sale a încetinit în 2025, ajungând la cea mai slabă rată din ultimii cinci ani.

Firma cu sediul în Shenzhen se confruntă cu o concurență tot mai mare în China, piața sa cheie, din cauza unei creșteri a numărului de producători de vehicule electrice precum XPeng și Nio. Totuși, BYD rămâne o putere globală în domeniul vehiculelor electrice, deoarece prețurile sale submerg adesea producătorii auto rivali.

Expansiunea rapidă a companiei – în special în America Latină, Asia de Sud-Est și în anumite părți ale Europei – are loc în ciuda faptului că multe țări impun tarife mari vehiculelor electrice chinezești.