SUA suspendă toate deciziile privind azilul. Oficial american: Protecția acestei țări și a poporului american rămâne primordială

Anunțul administrației Trump de a suspenda toate deciziile privind azilul vine la câteva zile după un incident armat în apropierea Casei Albe, în urma căruia un membru al Gărzii Naționale a murit, iar altul se află în stare critică, scrie Associated Press.

Directorul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA, Joseph Edlow, a declarat, într-o postare pe X, că deciziile privind azilul vor fi suspendate „până când vom putea asigura că fiecare străin este verificat și controlat în cea mai mare măsură posibilă”, relevă sursa citată.

„Protecția acestei țări și a poporului american rămâne primordială, iar poporul american nu va suporta costurile politicilor imprudente de relocare ale administrației anterioare”, a mai scris Edlow pe rețelele sociale.

Ancheta continuă în cazul împușcăturilor asupra celor doi membri ai Gărzii Naționale. Suspectul atacului este un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, care a lucrat cu CIA în timpul războiului din Afganistan. Acum, acesta este acuzat de crimă de gradul întâi. Bărbatul a solicitat azil în timpul administrației Biden și i-a fost acordat în acest an sub administrația Trump, potrivit The New York Times.

Reacții privind atacul

Președintele american Donald Trump a calificat împușcăturile drept „atac terorist” și a criticat administrația Biden pentru că a permis intrarea în țară a afganilor care au colaborat cu forțele americane.

Vineri, secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că departamentul său a suspendat „eliberarea vizelor pentru TOATE persoanele care călătoresc cu pașapoarte afgane”.

În ultimii ani, cererile de azil depuse în SUA au crescut. Un raport din iulie 2024 al inspectorului general al Departamentului Securității Interne a constatat că, la sfârșitul anului fiscal 2023, instituția avea peste un milion de cazuri de azil în așteptarea unei decizii. Dintre acestea, peste 786.000 de cazuri de azil erau în așteptarea unei decizii de mai bine de 180 de zile.